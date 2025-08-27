Após mais uma noite de tensão, ônibus circulam normalmente em Vitória
Após mais uma noite de tensão, quando sete ônibus foram atacados na terça-feira ao longo da Rodovia Serafim Derenzi, na Grande São Pedro, em Vitória, os coletivos circulam normalmente nesta quarta-feira (27) na Capital. A informação foi confirmada pela TV Gazeta junto ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários). A reportagem também circulou pela região no início da manhã e constatou a presença dos coletivos.
Na segunda-feira (25), outros cinco ônibus foram alvo de criminosos após a morte de um jovem em confronto com a Polícia Militar no bairro da Penha. Um carro de reportagem também foi atacado. Segundo Carlos Eduardo, representante do sindicato, os veículos danificados são da Viação Grande Vitória e por conta dos ataques, todos os coletivos foram recolhidos para a garagem por medida de segurança dos trabalhadores e usuários.
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) confirmou os ataques e destacou que as empresas responsáveis pelos coletivos informam que 7 ônibus do Sistema Transcol foram apedrejados na região da Grande São Pedro. Os veículos tiveram janelas, para-brisas e portas danificados. Não houve feridos.
Ainda não há confirmação se os ataques registrados nesta terça-feira têm relação com os episódios anteriores. As polícias Militar, Civil e Ceturb também foram demandados para detalhes sobre o episódio da noite de terça.