Após mais uma noite de tensão, ônibus circulam normalmente em Vitória

Após mais uma noite de tensão, quando sete ônibus foram atacados na terça-feira ao longo da Rodovia Serafim Derenzi, na Grande São Pedro, em Vitória, os coletivos circulam normalmente nesta quarta-feira (27) na Capital. A informação foi confirmada pela TV Gazeta junto ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários). A reportagem também circulou pela região no início da manhã e constatou a presença dos coletivos.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) confirmou os ataques e destacou que as empresas responsáveis pelos coletivos informam que 7 ônibus do Sistema Transcol foram apedrejados na região da Grande São Pedro. Os veículos tiveram janelas, para-brisas e portas danificados. Não houve feridos.