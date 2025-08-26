Ônibus voltam a circular na Região do Bairro da Penha em Vitória

As linhas (022, 044, 031, 051,052, 073, 074, 104, 125, 182 e 204) que atendem a região do Bairro da Penha, em Vitória , voltaram a circular normalmente nesta terça-feira (26). A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que a retomada do itinerário completo segue orientação do Comando da Polícia Militar.

No início da manhã, os coletivos haviam deixado de subir os morros da região após a morte de um jovem em confronto com a PM na tarde de segunda-feira (25). Pelo menos cinco ônibus foram atacados após o incidente na Grande Vitória. Além dos coletivos, um carro de reportagem foi vandalizado durante a cobertura do caso em Vitória.