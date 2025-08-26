A Gazeta - Agora

Após morte em confronto, ônibus seguem sem subir morro em Vitória

Publicado em 26/08/2025 às 08h23
Ônibus e carro de reportagem atacados após morte de jovem no Bairro da Penha Crédito: Leitor A Gazeta

As linhas que atendem a região do Bairro da Penha, em Vitória, não estão subindo os morros nesta terça-feira (26). Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), as demais linhas do sistema operam normalmente e, assim que a situação for normalizada, os itinerários completos serão retomados.

A mudança ocorre após a morte de um jovem durante um confronto com a Polícia Militar no bairro da Penha na tarde de segunda-feira (25). Um coletivo do Sistema Transcol foi incendiado no bairro e, perto dali, na Avenida Marechal Campo, um ônibus da Viação Satélite foi apedrejado por criminosos. Além disso, um carro de reportagem foi atacado na região. 

