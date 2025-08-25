Bairro da Penha

Quem era homem morto em confronto com a PM em tarde de tensão em Vitória

Jovem de 21 anos acumulava passagens por tráfico, roubo e porte de arma desde a adolescência e chegou a ser vítima de disparo em 2022

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 21:45

O jovem, identificado como David Pereira de Jesus, de 21 anos, morto durante um confronto com a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (25), no bairro da Penha, em Vitória, acumulava passagens pela polícia desde a adolescência, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Em julho de 2020, quando tinha apenas 16 anos, David foi apreendido no bairro Bonfim, durante uma operação da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Com ele e outros suspeitos, foram encontrados um rádio comunicador, drogas, dinheiro, além de uma pistola calibre 9mm com munições e carregadores.

Menos de um ano depois, em junho de 2021, David voltou a ser detido como menor em uma ocorrência de tráfico de drogas, no bairro Palmeiras, na Serra. Na tentativa de fuga, dispensou entorpecentes pelo caminho. Foram apreendidas buchas de maconha, cocaína, crack, celulares e até um notebook, segundo registro policial.

Em março de 2022, ele apareceu nos registros não como suspeito, mas como vítima: foi baleado no pé durante uma festa no bairro Redenção, em Vitória, e relatou à polícia ter sido atingido por bala perdida.

Já maior de idade, em maio de 2023, foi conduzido pela Guarda Municipal ao ser flagrado como carona em uma motocicleta roubada, na Avenida Vitória, altura de Forte São João. No mesmo ano, acabou preso em flagrante por roubo majorado e corrupção de menores, mas foi beneficiado com alvará de soltura em novembro de 2024. Além disso, também havia contra ele mandados de busca e apreensão relacionados a investigações de tráfico de drogas em Vitória e Vila Velha.

David Pereira de Jesus, de 21 anos, morto durante um confronto com a Polícia Militar em Vitória Crédito: Divulgação | Sesp

Patrulhamento reforçado

Arma apreendida durante confronto no bairro da Penha Crédito: Divulgação | Sesp

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, durante patrulhamento na região do bairro da Penha, militares foram recebidos a tiros por vários criminosos do Primeiro Comando de Vitória (PCV), em uma área conhecida como escadaria dos trabalhadores. David foi atingido, socorrido, mas não resistiu.

Uma arma foi apreendida pela PM durante a ação. O armamento é o mesmo que aparece nas redes sociais com o jovem

Arma apreendida aparece com jovem nas redes sociais Crédito: Redes Sociais

O coronel Douglas Caus afirmou que a corporação está realizando uma grande operação de saturação na região. Segundo ele, dois ônibus foram apedrejados e dois homens presos na Avenida Leitão da Silva pelo Batalhão de Missões Especiais (BME), com galões de gasolina. Caus ressaltou que o objetivo é impedir a continuidade das ações atribuídas ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção criminosa que atua no local.

Ceturb-ES

Ônibus atacados durante confusão em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Um ônibus do Sistema Transcol, que realiza o itinerário 182 (Mário Cypreste/ Bairro da Penha via Alagoano) foi incendiado no Bairro Da Penha, em Vitória, no começo da noite desta segunda-feira (25). Devido à situação, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), informou que os ônibus que atendem a São Benedito, Itararé e a Avenida Marechal Campos não estão operando na região.



"Poderão ocorrer outros desvios caso necessário. Assim que a situação se normalizar os itinerários originais voltarão a ser cumpridos", explicou a Ceturb-ES.

Outro ônibus, da Viação Satélite, foi apedrejado durante a tarde desta segunda-feira. O veículo passava pela Avenida Marechal Campos, em Vitória, com 35 passageiros, seguindo o sentido Capital para o município de Vila Velha quando o ataque aconteceu. Apesar do susto, ninguém se feriu. O coletivo presta serviço para a siderúrgica ArcelorMittal.

Carro de TV apedrejado

Profissionais da TV Tribuna foram atacados enquanto trabalhavam durante a cobertura da confusão na região do Bairro da Penha, em Vitória, na noite desta segunda-feira. O carro usado pela equipe de reportagem foi atingido por pedras e teve uma das janelas quebradas. Apesar do susto, ninguém se feriu.

