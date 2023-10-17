Obras de recapeamento interditam parcialmente a Avenida Maruípe

Obras de recapeamento começaram na segunda-feira (16) Crédito: Marcos Salles | Prefeitura de Vitória

Desde segunda-feira (16), a Avenida Maruípe está sendo interditada parcialmente para obra de recuperação do asfalto. A partir das 22h até às 5h, apenas uma faixa estará fechada. O tráfego continua normalmente e a obra não atrapalha o fluxo de veículos.

O trevo de Fradinhos, localizado no final da Avenida Paulino Muller, foi o primeiro ponto a ser pavimentado. A faixa que está em obra é a que segue para a Reta da Penha. As demais continuam liberadas.

Segundo a Prefeitura de Vitória, ainda não há prazo para finalização das obras na região.