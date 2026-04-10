Obras de drenagem interditam avenida com acesso à BR 101 em São Mateus

As obras de drenagem realizadas para solucionar problemas de alagamento em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, interditaram a Avenida Argentina, que dá acesso à BR 101, na manhã desta sexta-feira (10). Segundo a prefeitura, a interdição foi necessária para permitir a chegada de carretas que transportam peças de concreto utilizadas na obra de reparo da ladeira que liga os bairros Vila Nova e Vila Verde.