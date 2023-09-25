Museu Capixaba do Negro, o Mucane, é reaberto após restauração

Museu Mucane é reinaugurado após conclusão de obra de restauração, no último sábado (23), em Vitória. Crédito: Prefeitura de Vitória

O Museu Capixaba do Negro - Mucane está de portas abertas após um processo de restauração. São dois pavimentos, mais uma ampliação de três pavimentos nos fundos e paredes coloridas, que agora são palcos para exaltação da cultura dos povos afrodescendentes, e está aberto à toda população da cidade de forma gratuita.

Com o investimento de R$ 801.394,47, o espaço foi reinaugurado no último sábado (23), pela Prefeitura de Vitória. "Nós nos preparamos, fizemos a restauração preservando a sua cultura, seu papel histórico, paisagístico, cultural e artístico”, destacou Lorenzo Pazolini, Prefeito de Vitória.

O evento de inauguração contou com a família do ex-governador (1990-1994), Albuíno Cunha de Azeredo, que fundou o museu, em 1993. A família descerrou a placa do restauro do Mucane e a placa de homenagem a Azevedo. A filha do ex-governador, Ana Flavia Azeredo, destacou a importância da luta por igualdade e combate à discriminação racial. "Fui vítima de discriminação. Foi um episódio que me ensinou a importância de intensificar a voz e a luta", declarou.