Mulher tem casa incendiada em Cachoeiro; ex é suspeito de colocar fogo

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local para apagar as chamas do imóvel. Em conversa com a dona da casa, ela disse que o fogo foi provocado pelo ex. O autor do incêndio não foi localizado pela PM. A vítima permaneceu na casa de familiares e foi orientada a comparecer à Delegacia da Mulher para registro dos fatos.