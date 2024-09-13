Mulher tem casa incendiada em Cachoeiro; ex é suspeito de colocar fogo

Uma mulher de 38 anos teve a residência incendiada na noite de quinta-feira (12) no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ela contou à polícia que o ex-companheiro entrou na casa após pular o muro. Ela não estava dentro da casa no momento do incêndio e não se feriu.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local para apagar as chamas do imóvel. Em conversa com a dona da casa, ela disse que o fogo foi provocado pelo ex. O autor do incêndio não foi localizado pela PM. A vítima permaneceu na casa de familiares e foi orientada a comparecer à Delegacia da Mulher para registro dos fatos.
Procurada pela reportagem para saber se já havia investigação do fato, a Polícia Civil informou que em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à Polícia Civil pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.