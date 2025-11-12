Mulher se disfarça de funcionária, furta loja e acaba presa em Vitória

Guarda Municipal encontrou sete calças na bolsa da suspeita. Crédito: Guarda Civil Municipal de Vitória

A Guarda Municipal de Vitória deteve uma mulher de 43 anos suspeita de furtar uma loja de roupas no bairro Maruípe na terça-feira (11). Ela foi flagrada com sete calças do estabelecimento. Segundo a corporação, a mulher já foi presa 12 vezes — sete por furto e cinco por tentativa de furto.

Durante patrulhamento na Avenida Maruípe, uma equipe foi acionada por funcionários e clientes da região. Segundo o coordenador da Guarda, Charles de Marchi, a suspeita inicialmente afirmou que levava apenas uma calça, mas outras seis peças foram encontradas na bolsa dela. O valor total das roupas é avaliado em R$ 600.

“De acordo com funcionários e clientes, ela é conhecida da região por praticar pequenos furtos”, relatou Charles. O coordenador também destacou que a mulher vestia o uniforme de uma rede de supermercados, o qual, segundo ela, teria sido comprado em uma feira. “Acreditamos que seja para não chamar atenção dos funcionários da loja, passando maior credibilidade por estar uniformizada”, disse.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória e autuada em flagrante por tentativa de furto. Ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.