Mulher morre atropelada por ônibus em Colatina

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A BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, será totalmente interditada, na altura do km 368, na quarta-feira (22), para detonação de rochas. De acordo com a Ecovias 101, concessionária responsável pelo trecho, a interdição está prevista para acontecer das 12h às 13h e faz parte das obras de duplicação da rodovia. A detonação será realizada apenas se as condições climáticas forem favoráveis. Caso contrário, a operação será adiada por segurança.
Após a detonação, será feita uma avaliação das condições da pista. Se necessário, o tráfego poderá funcionar no sistema de “pare e siga” até a liberação total da via e a conclusão da limpeza. A orientação é para que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência, redobrem a atenção, respeitando a sinalização e as instruções das equipes no local.
A intervenção faz parte das obras de duplicação no trecho entre os quilômetros 357,690 e 373,700, entre Anchieta e Iconha. A previsão é que essa etapa seja concluída até o fim de 2026. Nesta fase, a estimativa é retirar cerca de 4.944 metros cúbicos de rochas.
Um homem e uma mulher, ambos de 34 anos, foram detidos pela Guarda Civil Municipal após um furto a uma loja no centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (21). Segundo a GCM, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos. Já a mulher é apontada como receptadora. Os produtos roubados não foram recuperados.
De acordo com a GCM, o proprietário da loja acionou a guarda e, com base nas imagens de segurança, os agentes conseguiram identificar o suspeito. Ele foi localizado no bairro Araçá. No momento da abordagem, ele estava usando uma camisa com a marca da loja furtada e confessou o crime. Ainda segundo os agentes, os materiais foram repassados a uma terceira pessoa como forma de pagamento de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.
A mulher, apontada como receptadora, também foi localizada e conduzida para a delegacia. Ela recebeu voz de prisão por receptação. Um celular que estava com ela foi apreendido para auxiliar na investigação.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil em busca de informações sobre a autuação e, se houver retorno, esta matéria será atualizada.
Uma mulher, de 44 anos, morreu em um acidente no bairro Alterosas, na Serra. Conforme a Polícia Militar, ela pilotava uma motoneta, por volta das 22h30 de segunda-feira (20), no sentido do bairro Civit II ao Parque Residencial Laranjeiras, quando bateu em um poste. A vítima morreu no local. A identidade dela não foi divulgada.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Civil informa que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).
Um homem de 33 anos em situação de rua teve o corpo incendiado enquanto dormia na região da Praça dos Pescadores, em Nova Almeida, Serra. O caso ocorreu no início da madrugada desta terça-feira (21).
As viagens do trem de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas foram retomadas nos dois sentidos nesta terça-feira (21), depois do percurso no sentido Belo Horizonte - Vitória ter sido interrompido na segunda-feira (20).
Segundo a Vale, a paralisação na circulação da linha ocorreu por motivos operacionais. Nesta terça, os trens voltaram a circular normalmente. A linha que sai da Estação Pedro Nolasco com destino a Belo Horizonte tem partida às 7h e no mesmo horário sai o trem de Belo Horizonte para Cariacica.
Passageiros que não conseguiram embarcar podem remarcar o bilhete ou solicitar o reembolso do valor pago no prazo de até 30 dias. Para mais informações, a empresa disponibiliza o telefone 0800 285 7000.
Um casal foi detido com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro, na BR 101, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (21). A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo a corporação, a droga estava dividida em 161 tabletes, totalizando aproximadamente 101 quilos. O entorpecente teria saído do Rio de Janeiro com destino a Vitória.
Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari, onde a ocorrência foi apresentada. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o casal foi autuado, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.
Um homem foi encontrado morto a tiros no Assentamento Fernandes de Jesus, às margens da rodovia ES 248, em Linhares, na tarde de segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, moradores indicaram o local onde o corpo estava e relataram que a vítima teria se envolvido em uma discussão com o próprio irmão na sexta-feira (17). Durante o desentendimento, o familiar teria efetuado disparos contra ele.
Uma confusão durante uma festa terminou com um homem morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (21). A Polícia Militar (PM) encontrou o corpo de Lúcio Wanderley Santos Lima Filho, de 20 anos, caído ao lado da motocicleta Honda NXR 160 Bros vermelha que ele pilotava. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e confirmou que a vítima foi atingida por disparos na cabeça, no ombro e nas costas.
De acordo com uma testemunha, Lúcio participava de uma festa em uma casa de eventos em Pontal do Ipiranga quando se envolveu em uma discussão. Durante a briga, ele teria ameaçado um homem com uma faca, e o suspeito teria reagido com ameaças de morte. O motivo do desentendimento não foi informado.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Um homem de 31 anos foi preso após subir em uma viatura da Polícia Militar (PM) e tentar danificar o veículo, na madrugada desta terça-feira (21), em Vila Velha. Leonardo Braun havia deixado o sistema prisional no último dia 1º de abril.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na região de Jaburuna quando encontrou o suspeito no meio da rua, visivelmente alterado e se colocando na frente dos carros.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem pulou sobre o veículo e se agarrou ao teto. Ele permaneceu sobre o carro por 800 metros, até o Centro de Vila Velha. Durante o trajeto, segundo a PM, desferiu socos contra o vidro e tentou danificar a viatura com um objeto cortante. O suspeito conseguiu quebrar a antena e o giroflex.
Para conter o homem, foi necessário o uso de arma de choque e disparos de bala de borracha. Ele foi encaminhado a um hospital e, durante o trajeto, continuou a ofender os policiais. Na unidade de saúde, também tentou agredir a equipe médica. Ainda segundo a PM, o suspeito confessou ter feito uso de drogas. Leonardo foi autuado por desacato, dano qualificado ao patrimônio público, ameaça, resistência e desobediência.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta
O Governo do Espírito Santo anunciou, na segunda-feira (20), a abertura de 34 novos leitos destinados ao atendimento oncológico no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória – referência no atendimento oncológico capixaba. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a expansão tem como objetivo reduzir o tempo de espera por internações e cirurgias.
De acordo com o governo estadual, o investimento para a ampliação é de aproximadamente R$ 676 mil mensais. Com a nova estrutura, o Hospital Santa Rita passa a ter 78 leitos de clínica médica, 49 leitos cirúrgicos, além de 10 leitos de UTI e cinco salas vermelhas.
Durante a agenda, também foi apresentado um novo equipamento de radioterapia da unidade, um acelerador linear de alta precisão. A tecnologia permite tratamentos mais rápidos e seguros, com maior preservação dos tecidos saudáveis e ajustes em tempo real durante a aplicação.
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