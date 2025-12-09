Mulher é encontrada morta em estação de tratamento da Cesan em Guarapari

Uma mulher de 60 anos foi encontrada morta dentro da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), no Centro de Guarapari, na manhã de segunda-feira (8). A Polícia Civil afirmou à reportagem de A Gazeta que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat), mas a estatal reforçou que ela não era funcionária da empresa nem de uma terceirizada, e não tinha autorização para acessar suas dependências.