Mulher é encontrada morta em estação de tratamento da Cesan em Guarapari
Uma mulher de 60 anos foi encontrada morta dentro da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), no Centro de Guarapari, na manhã de segunda-feira (8). A Polícia Civil afirmou à reportagem de A Gazeta que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat), mas a estatal reforçou que ela não era funcionária da empresa nem de uma terceirizada, e não tinha autorização para acessar suas dependências.
O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado para a família. A Cesan informou que lamenta a morte, presta solidariedade aos familiares e destacou que acompanha a apuração junto aos órgãos competentes.
Não há informações sobre como a mulher acessou a estação nem sobre a causa da morte.