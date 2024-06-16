Motorista embriagado e sem CNH perde controle do carro e bate em poste em Nova Venécia

No local do acidente, o condutor confessou aos militares que tinha ingerido bebida alcoólica. Ele relatou que estava voltando da casa de um amigo, quando perdeu o controle da direção e bateu no poste. O homem passou pelo teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica.

Em nota enviada na manhã desta segunda-feira (17), a Polícia Civil informou que o condutor de 20 anos, levado à Delegacia Regional de Nova Venécia, foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação. "Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão", completou a corporação.