Motorista é morto a tiros após estacionar caminhão em Cariacica

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site https://disquedenuncia181.es.gov.br/; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual.