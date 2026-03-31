Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Em Serra do Anil

Motorista é morto a tiros após estacionar caminhão em Cariacica

Publicado em

31 mar 2026 às 17:49
Um homem de 47 anos foi morto a tiros durante uma briga no bairro Serra do Anil, em Cariacica, nesta terça-feira (31). Não há detalhe sobre a dinâmica do crime, mas o proprietário de um estabelecimento local contou à Polícia Militar que o filho dele, de 31 anos, discutiu com uma pessoa. Momento depois, ele escutou disparos e encontrou o homem de 47 anos já sem vida.
A corporação detalhou que foi acionada horas após o crime. A equipe militar também recebeu informações de testemunhas de que o homem baleado estacionou um caminhão em frente à loja do pai do homem de 31 anos, que se envolveu em uma discussão momentos antes. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site https://disquedenuncia181.es.gov.br/; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual.
Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Tristeza

Motociclista morre ao bater em caminhão durante ultrapassagem em Piúma

Publicado em 31/03/2026 às 18:48
Um motociclista morreu em um acidente no bairro União, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (31). Segundo a Polícia Militar, a moto havia invadido a contramão para tentar ultrapassar um carro, mas bateu na lateral de um caminhão que havia acabado de passar por uma ponte. A vítima foi levada pelo Samu/192 para o hospital, mas não resistiu. O motorista do caminhão fez o teste do etilômetro, que deu negativo para consumo de álcool.
A Polícia Civil disse que o corpo da vítima, de 23 anos, foi recolhido no Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição e levado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim. O caminhoneiro, também de 23 anos, foi ouvido e liberado na delegacia já que permaneceu no local do acidente. O caso segue em investigação.
Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Estradas

Acidente entre três veículos deixa dois feridos na BR 101 em Rio Novo do Sul

Publicado em 31/03/2026 às 16:21
Acidente entre três veículos deixou dois feridos em Rio Novo do Sul
Acidente entre três veículos deixou dois feridos em Rio Novo do Sul Crédito: Montagem A Gazeta | Redes sociais
Um grave acidente entre três veículos interditou a BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (31). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 8h50, um caminhão que transportava cocos não conseguiu frear e bateu em um carro BYD Seal, que foi prensado contra uma carreta. A via ficou interditada e o trânsito foi liberado às 9h30.
O motorista do BYD, de 77 anos, ficou preso às ferragens e foi retirado do veículo pelos Bombeiros. Já o caminhoneiro sofreu ferimentos graves na perna, foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.
Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Eleições 2026

Psicóloga Fabiana Malheiros assume Secretaria das Mulheres no ES

Publicado em 31/03/2026 às 15:00
A Secretaria Estadual das Mulheres do Espírito Santo passará a ser comandada pela psicóloga Fabiana Malheiros Crédito: Cid Costa/GovernoES
A Secretaria Estadual das Mulheres do Espírito Santo passará a ser comandada  pela psicóloga Fabiana Malheiros. A atual subsecretária da pasta substitui Jacqueline Moraes (PSB), que deixa o cargo para cumprir prazo de desincompatibilização, conforme determina a Justiça Eleitoral, já que disputará uma vaga de deputada estadual nas eleições deste ano.
A saída de Jacqueline Moraes foi comunicada pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), no início da tarde desta terça-feira (31). Ferraço assume o governo do Estado na próxima quinta-feira (2), em função da renúncia do governador Renato Casagrande (PSB), antes da conclusão do mandato, para concorrer à vaga no Senado.
A nova secretária das Mulheres é servidora pública concursada, "com trajetória reconhecida para dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Jacqueline Moraes", segundo o vice-governador.

Veja Também

Ricardo Ferraço convida enfermeiro para ser novo secretário de Saúde do ES

Link copiado com sucesso

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]
Tiago Alencar
Tráfico de drogas

Homem é preso com 1,5 kg de cocaína em kitnet usada como refinaria em Colatina

Publicado em 31/03/2026 às 13:42
Homem é preso e polícia apreende 1,5 kg de cocaína em kitnet usada como refinaria em Colatina
Homem é preso e polícia apreende 1,5 kg de cocaína em kitnet usada como refinaria em Colatina Crédito: Divulgação | PMES
Um homem de 42 anos foi preso, e cerca de 1,5 kg de cocaína foram apreendidos em uma kitnet no bairro Santa Margarida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (30). Segundo a Polícia Militar (PM), denúncias indicavam que o imóvel era utilizado como refinaria de cocaína.
De acordo com a PM, o suspeito foi abordado ao sair do local de carro. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas, no veículo, havia uma quantidade de drogas.
Dentro do imóvel, os policiais localizaram o restante do material com o auxílio de um cão farejador. Ao todo, foram apreendidos 235 gramas de crack, dois papelotes de cocaína, um pote de ácido bórico, uma balança de precisão, material para embalo e R$ 120 em dinheiro.
Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Grande Vitória

Criminosos que ameaçavam policial militar em Viana são presos

Publicado em 31/03/2026 às 13:24
Operação Muralha foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (Ficco/ES)
Operação Muralha foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (Ficco/ES) Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (Ficco/ES) desarticulou, nesta terça-feira (31), uma organização criminosa em Viana. O grupo atuava no tráfico de drogas do bairro Ipanema e ameaçava um policial militar residente na região.
Segundo a Polícia Federal, as investigações da Operação Muralha começaram em novembro de 2025, após o registro de ameaças de morte contra o agente que atua no policiamento de Viana. Os criminosos exigiram que o militar deixasse a residência sob pena de morte, motivados apenas pela profissão do morador.
Em uma das ocasiões, os investigados invadiram a casa do militar armados para executá-lo, mas a ação foi frustrada pelo próprio policial, que os abordou no local. Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Um suspeito permanece foragido. Os nomes dos presos e do procurado não foram divulgados.
A Ficco é coordenada pela Polícia Federal (PF) e composta pelas polícias Militar (PMES), Civil (PCES) e Penal (PPES), além da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e das Guardas Municipais de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.
Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Crime

Donos de restaurante e loja são detidos por furto de energia no ES

Publicado em 31/03/2026 às 12:21
Operações flagram
Operações flagram "gato" de energia em estabelecimentos de Cariacica e Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Operações conjuntas entre a EDP, distribuidora de energia elétrica no Espírito Santo, e a Polícia Civil flagraram furtos de energia em um restaurante em Cariacica e em uma loja de reboques na Serra. As ações ocorreram na última semana, mas foram divulgadas somente nesta terça-feira (31). Em ambos os casos, os proprietários foram conduzidos à delegacia.
No restaurante em Cariacica, foi identificada uma fraude no medidor. Já no estabelecimento da Serra, técnicos encontraram uma ligação direta à rede elétrica, sem medição, o que impedia o faturamento do consumo pela concessionária. A fiscalização contou com o apoio de policiais do Departamento de Investigações Criminais (Deic) e de peritos do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Científica.
O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de um a quatro anos de reclusão e multa. Além da punição criminal, os responsáveis devem ressarcir os valores da energia não faturada e arcar com danos aos equipamentos, conforme normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
A Polícia Civil não informou o encaminhamento dado aos detidos até a publicação desta reportagem.
Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Homem é preso por ameaçar companheira e ter arma ilegal em Cachoeiro

Publicado em 31/03/2026 às 12:05
Pistola Beretta calibre 6.35 com numeração raspada foi apreendida
Pistola Beretta calibre 6.35 com numeração raspada foi apreendida Crédito: Polícia Militar
Um homem de 57 anos foi preso suspeito de ameaçar a companheira e por porte ilegal de arma de fogo, na noite de segunda-feira (30), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Após a saída do suspeito, a mulher acionou a polícia. No local, ela contou aos militares que houve uma discussão entre o casal e que, durante o desentendimento, o companheiro afirmou que atiraria nela diversas vezes. A vítima também relatou ter sofrido empurrões, assim como o filho.
Ainda de acordo com a denúncia, havia uma arma na residência. Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola Beretta calibre 6.35 com a numeração raspada, além de munições intactas e um carregador. O homem retornou à casa, admitiu ser o dono da arma e foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica, vias de fato e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, todos com base na Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Carro derruba 2 postes em acidente em Colatina; motorista foge do local

Publicado em 31/03/2026 às 11:59
Um carro derrubou dois postes em um acidente registrado no bairro Maria das Graças, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (30). De acordo com a Guarda Municipal, o motorista fugiu do local antes da chegada da equipe.
Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que um dos postes caiu sobre o veículo, enquanto o outro ficou totalmente no chão. Segundo a Guarda, o condutor foi identificado e, conforme relatos colhidos no local, apresentava sinais de embriaguez. O carro foi removido e encaminhado ao pátio. O trânsito na região ficou prejudicado até a retirada dos postes, que ocorreu ainda na noite de segunda-feira.
A Luz e Força Santa Maria informou que os postes atingidos eram destinados exclusivamente a redes de telecomunicações e, portanto, não houve impacto no fornecimento de energia elétrica.
A Guarda Municipal informou ainda que o motorista foi autuado com base no artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da não remoção do veículo do local do acidente quando necessária para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Previsão do tempo

ES recebe alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades

Publicado em 31/03/2026 às 11:16
Todas as cidades receberam o alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (31)
Todas as cidades receberam o alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (31) Crédito: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (31), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo. O aviso é válido até o fim do dia. 
De acordo com o Inmet, a previsão é de acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia, acompanhado de ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é considerado baixo.
O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, nem utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Veja vídeo

Temporal alaga ruas, derruba muro e interdita quadra esportiva em Alegre

Publicado em 31/03/2026 às 11:01
Uma forte chuva atingiu o município de Alegre, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na noite de segunda-feira (30), e provocou alagamentos em ruas do Centro da cidade. De acordo com a Defesa Civil municipal, a falta de drenagem contribuiu para o desabamento de um muro, que atingiu um dos pilares de ferro de uma quadra poliesportiva no bairro Vila Alta. O local foi interditado.
Ainda segundo o órgão, foram registrados 67,4 milímetros de chuva. Durante a noite, também houve queda de barreiras e de árvores na estrada que liga o distrito de Celina, em Alegre, ao município de Guaçuí. A via já foi liberada, e equipes da prefeitura devem realizar a limpeza nos pontos afetados.
Nesta terça-feira (31), equipes da Secretaria de Obras e da Defesa Civil irão até o local do desabamento para restabelecer o sistema de drenagem. Em seguida, será elaborado um projeto para a recuperação da quadra. A orientação é que moradores, principalmente crianças, não entrem no espaço até que as intervenções sejam concluídas.
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Marcenaria sob medida ou móveis planejados: veja qual opção escolher

Imagem de destaque

Motoristas relatam caos diário em avenida movimentada de Linhares

Imagem de destaque

Qual chocolate combina com cada signo? Descubra o presente ideal para a Páscoa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados