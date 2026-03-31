Motorista é morto a tiros após estacionar caminhão em Cariacica

Um homem de 47 anos foi morto a tiros durante uma briga no bairro Serra do Anil, em Cariacica, nesta terça-feira (31). Não há detalhe sobre a dinâmica do crime, mas o proprietário de um estabelecimento local contou à Polícia Militar que o filho dele, de 31 anos, discutiu com uma pessoa. Momento depois, ele escutou disparos e encontrou o homem de 47 anos já sem vida.
A corporação detalhou que foi acionada horas após o crime. A equipe militar também recebeu informações de testemunhas de que o homem baleado estacionou um caminhão em frente à loja do pai do homem de 31 anos, que se envolveu em uma discussão momentos antes. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
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