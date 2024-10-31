Motorista fica preso às ferragens de carro elétrico em acidente em Cachoeiro

Motorista de carro fica preso às ferragens após se envolver em acidente com caminhão em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um homem de 40 anos ficou ferido em um acidente envolvendo o carro que ele estava dirigindo, um BYD Yuan Plus, e um caminhão. Houve uma colisão frontal entre os veículos na ES 488, no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (30), e o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o motorista, que ficou preso às ferragens do automóvel elétrico.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu próximo ao Centro de Detenção Provisório de Cachoeiro de Itapemirim. O condutor do caminhão contou que seguia sentido CDP, quando, ao se aproximar da curva, visualizou o carro invadindo a contramão, momento em que aconteceu a batida.

O motorista do carro foi resgatado das ferragens por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Os militares contaram que ele sofreu ferimentos nas pernas e foi levado por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.