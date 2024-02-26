Motorista de caminhonete foge após acidente com moto na BR 482 em Guaçuí

Motociclista foi socorrido pelo Samu/192 Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista fraturou uma perna e teve escoriações pelo corpo após se envolver em um acidente com uma caminhonete em Guaçuí , na manhã desta segunda-feira (26). Populares informaram aos militares que foram ao local, que o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima.

O acidente foi na BR 482, próximo ao bairro Morada das Palmeiras. De acordo com os policiais, quando chegaram ao local, o motociclista, de 27 anos, já tinha sido socorrido pelo Samu/192. No hospital, a vítima relatou que estava a serviço, passando pela rodovia, quando foi fazer a conversão na pista e o carro bateu na moto.

Ainda conforme relatos dos policiais, o sistema de monitoramento do município não capturou o momento da colisão, mas foi possível identificar um veículo com as mesmas características descritas pelos populares próximo ao local do acidente. Não foi possível identificar o destino tomado pelo motorista.