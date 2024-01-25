Motociclista morre em acidente entre moto e caminhão em Guarapari

Motociclista de 46 anos morreu no local do acidente, que envolveu uma moto e caminhão

Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), porém não resistiu e morreu no local. A corporação informou ainda que o condutor do caminhão foi encaminhado à Delegacia regional do município para prestar depoimento.