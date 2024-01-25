Motociclista morre em acidente entre moto e caminhão em Guarapari

Um motociclista de 46 anos morreu em um acidente entre a moto que pilotava e um caminhão. A batida aconteceu no bairro Perocão, em Guarapari, na manhã desta quinta-feira (25), enquanto seguiam em direção ao bairro Santa Mônica. Não foi informada a dinâmica da colisão.
Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), porém não resistiu e morreu no local. A corporação informou ainda que o condutor do caminhão foi encaminhado à Delegacia regional do município para prestar depoimento.
Em nota, a Polícia Civil disse que o corpo do motociclista foi levado pela ambulância ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.