Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Espécie ameaçada

Pesquisadores investigam diminuição populacional de ave que batiza praça no ES

Estima-se que a população dessas aves tenha diminuído quase 40% nos últimos 50 anos; pesquisadores do Projeto Andorinha-Azul buscam entender as causas
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

25 jan 2024 às 15:12

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 15:12

Quem é morador de Linhares, no Norte do Espírito Santo, deve se lembrar que por muitos anos a Praça Nestor Gomes, localizada no Centro da cidade, já foi conhecida como "Praça das Andorinhas". Isso porque o local era muito frequentado pelas andorinhas-azuis, uma ave migratória que voa para o Brasil durante a primavera e o verão. 
Atualmente, a espécie apresenta diminuição. Estima-se que a população de andorinhas-azuis tenha diminuído 37% nos últimos 50 anos. As poucas aves que ainda resistem, podem ser vistas em um ponto localizado às margens da BR 101, em Linhares.
É justamente nesse ponto que cientistas do Projeto Andorinha-Azul, uma iniciativa desenvolvida entre pesquisadores do Instituto Butantan, de São Paulo, e do Instituto Marcos Daniel, do Espírito Santo, em parceria com instituições estadunidenses, se reúnem para estudar o comportamento dessas aves. 
Pesquisadores investigam diminuição da população de andorinhas-azuis em Linhares
Pesquisadores do Projeto Andorinha-Azul fazem a captura, identificação, medição e coleta de amostras das aves  Crédito: Celio Ferreira
Para isso, os pesquisadores precisam chegar cedo ao local, onde montam uma rede suspensa a nove metros de altura. Com ela pronta, eles aguardam o momento da revoada, que começa logo ao amanhecer. 
"A gente usa um método chamado de 'rede bandeira', que é colocar as hastes e suspender essa rede de neblina. Quando as andorinhas vão sair do dormitório ou quando elas chegam para dormir, a gente torce para que algumas caiam nas nossas redes"
Fábio Schunck - Ornitólogo
O objetivo da captura é a identificação, medição e coleta de amostras das andorinhas-azuis. Com os estudos, os pesquisadores também buscam entender as causas da diminuição dessas aves. Segundo a pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP) Clarissa de Oliveira Santos, entre as principais hipóteses para essa diminuição está o desmatamento, a contaminação por substâncias tóxicas e a ação humana.
"Nós temos três hipóteses: a diminuição do hábitat natural, principalmente devido ao desmatamento; a contaminação por substâncias tóxicas liberadas no ambiente. Temos, inclusive, um estudo que avaliou a concentração de mercúrio nessas aves; ainda existe a intolerância humana, pois muitas pessoas ficam incomodadas com o barulho que elas fazem, com a sujeira... então temos feito trabalhos de conscientização", explicou a pesquisadora. 
Após a coleta das amostras das andorinhas-azuis, as aves são soltas e retornam para a natureza. 
Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Vitória planeja plantar mais de 200 mil árvores em 30 meses, diz secretário

Gripe aviária: estado de emergência é prorrogado por seis meses no ES

Chuva volta a ganhar força no ES e deve continuar até sábado (27)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade
Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados