Quem é a vovó que emocionou web ao ver e entrar no mar pela 1ª vez no ES

Ao lado da neta, Maria Natividade conheceu o mar pela primeira vez. O "encontro" ocorreu em Iriri, no Sul do ES Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Maria Natividade, de 88 anos, que conheceu o mar pela primeira na vida, em Iriri, balneário de Anchieta , no Sul do Espírito Santo, teve uma vida de trabalho árdua até ter o sonho realizado em terras capixabas. Protagonista do vídeo emocionante que viralizou nas redes sociais, a moradora de Itaperuna, no Rio de Janeiro, já foi cortadora de cana, empregada doméstica e teve oito filhos.

A idosa, que sofre com Alzheimer, nasceu no distrito de Serrinha, em Campos dos Goytacazes (RJ). A neta Monique Mourão, que foi criada pela avó, contou em entrevista ao G1 ES, que, por conta da correria do trabalho durante toda a vida, bem como a falta de condições financeiras, Maria Natividade só tinha visto o mar pela televisão, mas sempre se encantava com a praia.

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"Depois que fui ficando mais velha, eu percebi que ela tinha uma fascinação pelo mar muito grande pela televisão. Ela ficava admirada, e um dia eu falei: 'Eu vou levar minha avó para conhecer a praia'. Ela trabalhava de doméstica na casa de praia das pessoas, mas não tinha condição de conhecer a praia" Monique Mourão - Produtora de conteúdo | Em entrevista ao G1 ES

Foi como produtora de conteúdo que Monique conseguiu juntar dinheiro para realizar o sonho da avó. No final de 2023, ela, enfim, conheceu o mar. "Trabalhando com as redes sociais, consegui ir juntando dinheiro para levar a minha avó para a praia e também realizar outros sonhos. Reformamos o quarto dela, até levar ela para comer pequenas coisas, ela fica toda boba", disse a neta.

A neta conta que, no dia escolhido para realizar o sonho, dia 23 de dezembro, dona Maria Natividade ficou encantada com a paisagem e até chorou na hora de ir embora.

"Primeiro, ela ficou impressionada, principalmente com a quantidade de pessoas na praia. Quando ela chegou, eu até achei que ela não ia para o mar. Ela ficou parada bastante tempo olhando para o mar, com os olhos marejados. Mas depois ela me pediu para levar no mar. Ela adorou a água, se divertiu bastante e comprou de tudo: chapéu, água de coco, milho, lembrancinha", contou a neta, em entrevista ao G1.