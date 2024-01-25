Quem é a vovó que emocionou web ao ver e entrar no mar pela 1ª vez no ES

Maria Natividade, de 88 anos, que conheceu o mar pela primeira na vida, em Iriri, balneário de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, teve uma vida de trabalho árdua até ter o sonho realizado em terras capixabas. Protagonista do vídeo emocionante que viralizou nas redes sociais, a moradora de Itaperuna, no Rio de Janeiro, já foi cortadora de cana, empregada doméstica e teve oito filhos.
A idosa, que sofre com Alzheimer, nasceu no distrito de Serrinha, em Campos dos Goytacazes (RJ). A neta Monique Mourão, que foi criada pela avó, contou em entrevista ao G1 ES, que, por conta da correria do trabalho durante toda a vida, bem como a falta de condições financeiras, Maria Natividade só tinha visto o mar pela televisão, mas sempre se encantava com a praia.
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"Depois que fui ficando mais velha, eu percebi que ela tinha uma fascinação pelo mar muito grande pela televisão. Ela ficava admirada, e um dia eu falei: 'Eu vou levar minha avó para conhecer a praia'. Ela trabalhava de doméstica na casa de praia das pessoas, mas não tinha condição de conhecer a praia"
Foi como produtora de conteúdo que Monique conseguiu juntar dinheiro para realizar o sonho da avó. No final de 2023, ela, enfim, conheceu o mar. "Trabalhando com as redes sociais, consegui ir juntando dinheiro para levar a minha avó para a praia e também realizar outros sonhos. Reformamos o quarto dela, até levar ela para comer pequenas coisas, ela fica toda boba", disse a neta.
A neta conta que, no dia escolhido para realizar o sonho, dia 23 de dezembro, dona Maria Natividade ficou encantada com a paisagem e até chorou na hora de ir embora.
"Primeiro, ela ficou impressionada, principalmente com a quantidade de pessoas na praia. Quando ela chegou, eu até achei que ela não ia para o mar. Ela ficou parada bastante tempo olhando para o mar, com os olhos marejados. Mas depois ela me pediu para levar no mar. Ela adorou a água, se divertiu bastante e comprou de tudo: chapéu, água de coco, milho, lembrancinha", contou a neta, em entrevista ao G1.
Nas redes sociais, Monique mostra a rotina com a avó, com quem mora com o marido. O perfil das duas conta com mais de 460 mil seguidores. O vídeo da idosa conhecendo o mar foi publicado por uma neta da idosa no dia 24 de dezembro de 2023, mas viralizou no Espírito Santo após ser publicado em uma página local na tarde desta quarta-feira (24).