Motociclista morre em acidente ao bater em poste em Cachoeiro

Um homem de 42 anos morreu após colidir de moto com um poste na via que liga o bairro Rui Pinto Bandeira à localidade de Córrego do Brás, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (8). No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) confirmou o óbito do condutor.