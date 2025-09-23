Motociclista morre atropelado após acidente em Cachoeiro e motorista foge
Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (23) após bater na lateral de um carro na ES 489, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Com a queda na pista, segundo registro da Polícia Militar, a vítima foi atropelada por outro automóvel que seguia na rodovia. O motorista que o atingiu não prestou socorro.
O acidente aconteceu na Rodovia Ricardo Barbieri, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Atílio Vivácqua. Para a polícia, a motorista do Honda City disse que seguia no sentido de Atílio Vivácqua, sinalizou para entrar à esquerda em uma empresa e, ao iniciar a conversão, a moto bateu na roda traseira direita do veículo. O piloto caiu e outro carro o atropelou.
A motorista realizou o teste do etilômetro, que deu negativo, e foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. A perícia da Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.