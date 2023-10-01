Motociclista morre após perder o controle da moto na Leste-Oeste

Um homem ainda não identificado morreu após perder o controle da motocicleta que dirigia na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha. O corpo dele foi encontrado por outros motoristas que passavam pela região de Vale Encantado, por volta das 5 horas da manhã deste domingo (1º), e levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Conforme informações apuradas pela TV Gazeta e prestadas por peritos da Polícia Civil que estiveram no local, o motociclista estava vindo na Leste-Oeste, no sentido Jockey de Itaparica, quando perdeu o controle da moto em uma curva. Com isso, o veículo foi parar próximo a uma rotatória e o capacete foi arremessado a metros de distância dele. Partes da motocicleta ficaram espalhadas pelo canteiro, como o velocímetro, e o homem morreu com o impacto.
A Polícia Militar foi acionada, o Samu chegou a prestar atendimento, mas verificou o óbito no local. Não há informação sobre o envolvimento de outro veículo no acidente. A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 6h44 para atender a ocorrência e o caso seguirá sob investigação. O corpo da vítima foi encaminhado para o DML de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.