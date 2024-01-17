Motociclista morre após colisão na BR 259 em Colatina

Segundo a Polícia Militar, que também foi acionada para a ocorrência, os agentes da PRF informaram que Walace perdeu o controle da moto, saiu da pista e bateu em uma árvore. A morte dele foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A PM permaneceu no local até a chegada da Polícia Científica, responsável pelo trabalho de perícia.