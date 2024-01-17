Motociclista morre após colisão na BR 259 em Colatina

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente na BR 259, no distrito de Baunilha, em Colatina, Noroeste do Estado, na tarde desta quarta-feira (17). A vítima foi identificada como Walace Lopes Correa, de 48 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação recebeu uma informação que dizia que um homem estava caído, inconsciente, às margens da rodovia.
Segundo a Polícia Militar, que também foi acionada para a ocorrência, os agentes da PRF informaram que Walace perdeu o controle da moto, saiu da pista e bateu em uma árvore. A morte dele foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A PM permaneceu no local até a chegada da Polícia Científica, responsável pelo trabalho de perícia.
Ainda de acordo com a PRF, a perícia foi acionada para verificar se a causa da morte da vítima havia sido por mal súbito ou em decorrência do acidente. Às 18h, segundo a corporação, a perícia informou ter sido por conta da colisão.