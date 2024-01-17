Ladrões de shopping no Mato Grosso do Sul são presos em Vila Velha

Material apreendido com os suspeitos de roubarem um shopping no Mato Grosso do Sul Crédito: Divulgação/SESP

Três suspeitos de praticarem roubos em um shopping no Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste do Brasil, foram presos na tarde da última terça-feira (16) após fugirem para Vila Velha. A prisão foi realizada pela equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME), em apoio ao Serviço de Inteligência, após denúncia anônima.

A denúncia apontou que os suspeitos estavam escondidos no bairro Rio Marinho. Quando chegou ao local, a equipe encontrou dois homens, que tentaram fugir após perceberem a presença dos policiais. Um deles, de 23 anos, foi alcançado ainda na rua. Na cintura dele foi encontrada uma pistola calibre 9mm, com mira laser, seletor de tiro automático e um carregador alongado.