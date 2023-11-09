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Vira-lata caramelo

Cachorro arranca parte da orelha de ladrão e impede furto em Goiás

O homem quebrou uma cerca para entrar na casa e tentou distrair o animal, que o atacou mesmo assim. O barulho alertou os moradores da residência, que chamaram a polícia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 nov 2023 às 13:50

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 13:50

O vira-lata caramelo arrancou parte da orelha de um homem que invadiu uma casa para cometer um furto em Trindade (GO)
O vira-lata caramelo arrancou parte da orelha de um homem que invadiu uma casa para cometer um furto em Trindade (GO) Crédito: Divulgação/Polícia Militar de Goiás
Um vira-lata caramelo arrancou parte da orelha de um homem que invadiu uma casa para cometer um furto em Trindade (GO). O suspeito, que não teve a identidade divulgada, invadiu a casa na manhã desta quarta-feira (8), segundo nota da Polícia Militar de Goiás.
Ele quebrou uma cerca para entrar e tentou dar um pedaço de pizza para distrair o animal, que o atacou mesmo assim. O barulho feito pelo cachorro alertou os moradores da residência, que chamaram a polícia e conseguiram imobilizar o homem ferido.
"Eu acordei, vi o cachorro latindo. Pegou na orelha dele e eu pensei: 'Vai matar'", disse proprietária da residência, no registro da PMGO. Quando os policiais chegaram, o homem mentiu sobre a própria identidade. Ele foi levado à delegacia e teve a identidade confirmada por reconhecimento de digitais.
Na delegacia, os policiais localizaram um mandado de prisão aberto contra ele por furto. O homem ficou preso e está à disposição da Justiça. A identidade dele não foi divulgada e o UOL não conseguiu contato com a defesa até o momento.

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