Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Justiça mantém prisão de homem que matou capixaba em shopping
Crime em João Pessoa

Justiça mantém prisão de homem que matou capixaba em shopping

O suspeito de atirar e matar a gerente de um restaurante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia neste sábado (13)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jan 2024 às 20:41

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 20:41

O suspeito de atirar e matar a gerente de um restaurante no Mangabeira Shopping, em João Pessoa, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada neste sábado (13).
Justiça considerou que há provas da existência do crime. Decisão foi assinada pela juíza Daniere Ferreira de Souza, do Tribunal de Justiça da Paraíba. Audiência foi realizada no Fórum Criminal Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello.
Mayara Barros foi morta em shopping em João Pessoa
Mayara Barros foi morta em shopping em João Pessoa Crédito: Reprodução
Na decisão, juíza escreveu que os indícios são suficientes e argumentou que prisão garante a ordem pública. A funcionária Mayara Valeria Barros, 37, foi baleada enquanto trabalhava na praça de alimentação, na sexta-feira (12). A gerente é capixaba e será enterrada em Vila Velha.

Veja Também

Capixaba morta em shopping de João Pessoa será enterrada no ES

Luiz Carlos Rodrigues dos Santos deve ser encaminhado ao presídio do Róger, na capital paraibana. O UOL não localizou a defesa do investigado. O espaço segue aberto para manifestação.

Homem diz que matou após não passar em entrevista de emprego

Luiz Carlos teria atirado na mulher após não ser selecionado em entrevista de emprego. Em depoimento à polícia, ele afirmou que se sentiu "discriminado". Antes de atirar contra a vítima, ele chegou a pedir um prato de comida no restaurante.
Suspeito também fez reféns na praça de alimentação. A negociação foi feita pela PM. Lojas foram evacuadas e os agentes convenceram o homem a se entregar. Os reféns não se feriram. A arma de fogo e as munições que estavam com ele foram apreendidas.
Vítima trabalhava no restaurante havia poucos meses. Em nota, o Mangabeira Shopping lamentou a morte da funcionária e disse que vai prestar apoio à família da vítima.
Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, 47, foi preso pela PM.
Shopping ficou fechado após o crime. "Em solidariedade à perda irreparável e em respeito à memória de Mayara, o Mangabeira Shopping permanecerá fechado ao longo desta sexta-feira, retomando as atividades amanhã, a partir das 10h".
"É com grande indignação que informamos o brutal assassinato de Mayara Barros, estimada gerente de um restaurante na Praça de Alimentação do shopping, ocorrido no dia de hoje. Enaltecemos e agradecemos a rápida e eficiente atuação da Polícia Militar, ao lado dos nossos agentes de patrimônio, cuja pronta atuação foi crucial para lidar com esta situação de extrema gravidade, evitando que o episódio tomasse proporções ainda maiores", informou o Mangabeira Shopping, em nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba crime João Pessoa (PB) Shoppings
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados