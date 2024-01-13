Capixaba morta em shopping de João Pessoa será enterrada no ES

Capixaba Mayara Barros foi morta a tiros no restaurante em que trabalhava em João Pessoa (PB) Crédito: Reprodução

Uma capixaba de 37 anos, moradora de João Pessoa, na Paraíba, morreu após ter sido baleada enquanto trabalhava, no início da tarde de sexta-feira (12). Mayara Valéria Barros era gerente de um restaurante no Mangabeira Shopping. O suspeito, Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, também chegou a fazer dois reféns no local.

A motivação do crime teria sido pessoal, após o homem ter sido rejeitado em uma entrevista de emprego, segundo a Polícia Militar. Ele se entregou após negociação com a polícia. A gerente foi atingida nas costas. Ela morreu no local quando recebia os primeiros atendimentos.