Ministra vem ao ES para Dia de Combate à Dengue, no sábado (2)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, virá ao Espírito Santo para o Dia D de Mobilização contra a Dengue Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta quarta-feira (28), em uma publicação no X — antigo Twitter — que a ministra da Saúde, Nísia Trindade , virá ao Espírito Santo em uma ação do Dia D de Mobilização Nacional Contra a Dengue . A campanha acontecerá no município da Serra, no sábado (2).

Segundo o governador, o objetivo do evento é conscientizar sobre a importância das ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito. "Juntos vamos combater a dengue e preservar vidas", escreveu o chefe do executivo. Veja, abaixo, a publicação.

Mais cedo, Nísia Trindade havia anunciado a mobilização, que deverá ser realizada em todo o país, e o Espírito Santo será o Estado referência na campanha.

“A dengue é uma doença que olhamos muito em duas dimensões: a prevenção e o cuidado. Elas continuam sendo importantes e o Dia D vai reforçar isso, sobre o controle dos focos e o cuidado que envolve todos os poderes, além da responsabilidade das cidadãs e cidadãos (no combate à dengue)”, ressaltou a ministra.

Esta é a segunda vez que Nísia vem ao Estado à frente da pasta da saúde. Em setembro de 2023, ela participou do evento de recepção de profissionais contratados pelo programa Mais Médicos.