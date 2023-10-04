Lollapalooza Brasil 2024 abre venda de ingressos para público geral

O Festival Lollapalooza acontece no Autódromo de Interlagos. Crédito: Instagram @lollapaloozabr

O festival de música Lollapalooza abriu a venda de ingressos para o público geral. Os passaportes disponíveis dão acesso aos 3 dias do evento, que contará com 4 palcos e mais de 80 atrações.

Em sua 11ª edição, o “Lolla” ocupará a área de 600 mil m² do Autódromo de Interlagos. Além dos shows, o público presente vai poder aproveitar áreas de descanso, experiências gastronômicas e também interações com marcas e patrocinadores.

Durante a venda geral, todos terão acesso a parcelamento em até 3x (três vezes) sem juros. Os clientes têm direito a comprar até 04 (quatro) ingressos, na categoria Pass, por CPF, sendo até 01 (uma) meia-entrada.

A venda acontece no site Ticketmaster , onde os fãs de música podem escolher entre o Lolla Pass (que custam entre R$ 1.125 e R$ 2.250), Lolla Comfort Pass (entre R$ 2.000 e R$ 4.000) e Lolla Lounge Pass by Vivo (entre R$ 3.975 e R$ 5.100). Nas compras online, será cobrada uma taxa de serviço de 20%.