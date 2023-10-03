Ludmilla em Numanice 2 Crédito: Reprodução/Instagram

Your browser does not support the audio element. Numanice: campanha de doação de sangue de Ludmilla é barrada no ES

Após a campanha de doação de sangue promovida por Ludmilla ser barrada em Minas Gerais , o projeto “Tá no sangue” também foi cancelado no Espírito Santo. Em nota, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo (Hemoes), entidade responsável pelas doações de sangue no ES, informou que pretende seguir a orientação do Ministério da Saúde. O show Numanice, de Ludmilla, está marcado para o próximo sábado (7), na Praça do Papa, em Vitória.

A informação também foi confirmada pela assessoria do evento, alegando que atendeu a recomendação do Ministério da Saúde.

"A produção local pede desculpas e salienta que o objetivo sempre foi mostrar a importância da doação de sangue, assim como foi no Rio de Janeiro, em que a campanha foi realizada em total conformidade com a lei, e as cortesias foram entregues a todos os presentes no HEMORIO. Os ingressos não foram condicionados à doação de sangue. Eles foram destinados àqueles que se voluntariaram, e mesmo quem não pode efetuar a doação, recebeu o ingresso. A ação é principalmente para quem nunca doou ter a possibilidade dessa primeira experiência e quem sabe se torna um doador recorrente", diz trecho da nota enviada ao HZ.

MOTIVO DO CANCELAMENTO

De acordo com o Hemoes, o cancelamento da ação no ES segue a diretriz do Ministério da Saúde, obedecendo as normativas da Constituição Federal que veda qualquer comercialização de sangue. Segundo o Centro, uma lei conhecida como “Lei do Sangue” também proíbe qualquer tipo de remuneração ou benefício pessoal em troca da doação, ou seja, deve ser voluntária.

“A direção do Hemoes informa que a ação foi cancelada seguindo uma orientação do Ministério da Saúde. Esclarece que a orientação segue as normativas da Constituição Federal em seu artigo 199, parágrafo 4, que veda todo tipo de comercialização de sangue. Além disso, a Lei 10.205/2001, conhecida como Lei do Sangue, regulamenta esse artigo da Constituição Federal ressaltando que nos princípios da doação voluntária e altruísta de sangue, é proibida qualquer tipo de remuneração, ou seja, a doação não pode acontecer em troca de um ganho pessoal ou benefício pessoal”, diz a nota do Hemoes.

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo ainda agradeceu o gesto da cantora, mas endossou que irá manter o mesmo posicionamento do Ministério da Saúde.

“O Hemoes agradece a cantora Ludmila pela sua preocupação e apoio à causa da doação voluntária de sangue, no entanto, opta por manter a coerência com o posicionamento do Ministério da Saúde, no intuito de trabalhar pautada pela conscientização, e criando uma cultura de altruísmo nos doadores, o que de fato garantirá a segurança e manutenção dos bancos de sangue de forma permanente”

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE DO NUMANICE FOI BARRADA EM MINAS

O projeto “Numanice tá no sangue” nasceu no Rio De Janeiro, em julho deste ano, após Ludmilla anunciar uma quantidade de ingressos para quem participasse da campanha de doação de sangue. Na ocasião, o Hemorio bateu recorde e arrecadou mais de 2 mil bolsas de sangue, sendo 1524 em apenas três dias.

Diante do sucesso no Rio, a artista tentou levar o projeto para seus fãs mineiros, oferecendo 700 ingressos para o Numanice em Belo Horizonte. No entanto, a ação social foi barrada pelo Hemominas por conta de entraves legais. Nas redes sociais, Ludmilla disse ter ficado “perplexa” com o cancelamento de seu projeto na capital mineira.

“Fico perplexa de ver como uma ação social como o ‘Numanice tá no sangue’ é derrubada. Falta sangue nos hemocentros de todo o Brasil e, quando alguém faz algo para incentivar a doação, simplesmente freiam o movimento… O ideal seria que este tipo de coisa, não precisasse de incentivo, mas infelizmente, o mundo não é esse conto de fadas”, escreveu Lud.

Fico perplexa de ver como uma ação social como o “Numanice tá no sangue” é derrubada. Falta sangue nos hemocentros de todo o Brasil e, quando alguém faz algo para incentivar a doação, simplesmente freiam o movimento. O evento não ganha nada com isso, muito pelo contrário,… — LUDMILLA (@Ludmilla) September 15, 2023

VEJA A NOTA DO HEMOES NA ÍNTEGRA: