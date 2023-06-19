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Música

Ludmilla: show Numanice em Vitória abre pré-venda

Vendas iniciam às 18h com valores que vão de R$ 100 a R$ 420 no primeiro lote. Belo Horizonte e Recife já tiveram primeiros lotes esgotados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 17:44

Ludmilla em Numanice 2
Ludmilla em Numanice 2 Crédito: Reprodução/Instagram
Já diz o verso de "Amor Difícil": "O comentário é foda, é a Ludmilla na cidade". Está garantido o "Numanice" em Vitória em 2023. Marcado para o dia 7 de outubro, às 15h, na Praça do Papa, na Enseada do Suá, o show ainda não tem local definido, mas já gera burburinho com a pré-venda de ingressos, que começa às 18h desta segunda (19).
A venda acontece no site da Sympla, com valores que vão de R$ 100 a R$ 420. A pré-venda é limitada e tem duração de 72h ou até enquanto durar o estoque de ingressos.
Em menos de 40 minutos, os ingressos para o show de Vitória já estava no 4º lote. Após a pré-venda, os lotes oficias devem ser divulgados ainda nesta semana.
Mapa do Numanice Vitória
Mapa do Numanice Vitória Crédito: Divulgação
No projeto "Numanice", Ludmilla canta hits do pagode e canções dos dois EPs homônimos. No total, serão oito horas de shows. "Maldivas", "Ela Não", "Meu Desapego" e "Não é Por Maldade" são alguns dos hits garantidos.
A pré-venda aberta em Belo Horizonte e Recife foi um sucesso. Na capital mineira, os ingressos para Open Bar chegaram ao terceiro lote em meia hora. O show em Pernambuco teve o primeiro lote open bar esgotado em 10 minutos.

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