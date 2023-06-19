Ludmilla: show Numanice em Vitória abre pré-venda

Ludmilla em Numanice 2 Crédito: Reprodução/Instagram

Já diz o verso de "Amor Difícil": "O comentário é foda, é a Ludmilla na cidade". Está garantido o "Numanice" em Vitória em 2023. Marcado para o dia 7 de outubro, às 15h, na Praça do Papa, na Enseada do Suá, o show ainda não tem local definido, mas já gera burburinho com a pré-venda de ingressos, que começa às 18h desta segunda (19).

A venda acontece no site da Sympla , com valores que vão de R$ 100 a R$ 420. A pré-venda é limitada e tem duração de 72h ou até enquanto durar o estoque de ingressos.

Em menos de 40 minutos, os ingressos para o show de Vitória já estava no 4º lote. Após a pré-venda, os lotes oficias devem ser divulgados ainda nesta semana.

Mapa do Numanice Vitória Crédito: Divulgação

No projeto "Numanice", Ludmilla canta hits do pagode e canções dos dois EPs homônimos. No total, serão oito horas de shows. "Maldivas", "Ela Não", "Meu Desapego" e "Não é Por Maldade" são alguns dos hits garantidos.