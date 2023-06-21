Com tombo da polenta, Fest Gastronomia divulga novas atrações

Está chegando a hora de se esbaldar com os comes e bebes do Fest Gastronomia, que promete agitar a nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória, entre os dias 7 e 9 de julho.

Após confirmação dos shows de Frejat e Vanessa da Mata, o evento divulgou novas atrações, a começar pelo "Tombinho da Polenta", uma espécie de versão pocket (se assim podemos definir) dos tradicionais tombos de polenta que acontecem na festa realizada em Venda Nova do Imigrante. Também está garantido uma apresentação da dança folclórica, para dar todo aquele clima italiano ao encontro.

Tombo da Polenta é uma das atrações confirmadas do Fest Gastronomia Crédito: Instagram/ @festadapolenta

Na parte musical, há cantores de estilos e ritmos capazes de agradar aos ouvidos mais exigentes. André Prando, por exemplo, traz seu show intimista revivendo hits de talentos como Sérgio Sampaio, Raul Seixas, Alceu Valença e Beatles.

E tem rock, sim, bebê! Dona Fran dá as cartas em apresentação ao lado Luíza Pastore entoando sucessos de Rita Lee e Marisa Monte. Também no setlist, Fino da Bossa, Serginho, Brasil Pandeiro e Walace Menezes, além de apresentação de DJs.

Realizado pela Rede Gazeta, o encontro contará com opções de lazer para toda a família, como espaço com recreação infantil e 12 restaurantes servindo pratos de seus cardápios a preços populares. Food trucks e bikes vão oferecer outras guloseimas para a galera sair satisfeita. A lista de estabelecimentos será divulgada em breve.

O Fest Gastronomia proporcionará diversas atrações gastronômicas, que envolvem aulas com chefs capixabas e de renome nacional (como Claude Troisgros e Kátia Barbosa) e feira de pequenos produtores, além de palestras e workshops sobre o universo culinário.

Chef Claude Troisgros Crédito: Divulgação

INGRESSOS

Ainda não confirmou sua presença? A dica é garantir a compra do passaporte para os três dias. No 1º lote, o bilhete sai a R$ 100 (meia solidária) e dá direito a conferir toda a programação, incluindo shows nacionais e aulas com chefs.

Não quer garantir o passaporte? Não se preocupe, pois ingressos individuais estão sendo disponibilizados. Quem quiser ir na sexta (7) ou no sábado (8), paga R$ 50 por dia. Quem escolher o domingo (9), pode desembolsar R$ 30. Todos os valores são referentes à meia solidária no 1º lote.

PREMIAÇÃO

"A realização do Fest Gastronomia pela Rede Gazeta é de extrema importância para o Estado, pois promove e valoriza a gastronomia, uma área de grande impacto na economia local. Além de incentivar o consumo nesse mercado, o projeto impulsiona a cultura e o turismo na região", afirma o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.

FEST GASTRONOMIA

Quando: de 7 a 9 de julho

de 7 a 9 de julho Horários: 16h à 0h (sexta); 12h à 0h (sábado); 11h às 17h (domingo)

16h à 0h (sexta); 12h à 0h (sábado); 11h às 17h (domingo) Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória

nova área de eventos do Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória Ingressos: R$ 100 (meia solidária/passaporte para 3 dias); R$ 50 (meia solidária/sexta ou sábado); R$ 30 (meia solidária/domingo), à venda no site Superticket.