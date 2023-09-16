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Numanice

Campanha de doação de sangue de Ludmilla é barrada em MG: 'fico perplexa'

‘Numanice tá no sangue’ foi rejeitada pelo Hemominas por questões legais. Segundo a cantora, ação no ES está garantida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 16:02

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/@ludmilla
Após Ludmilla distribuir ingressos para o Numanice em troca de doação de sangue no Rio de Janeiro, em julho, o projeto "Numanice tá no sangue" foi rejeitado em Minas Gerais. Nas redes sociais, a artista e a entidade responsável pelas doações no Estado, Hemominas, falaram sobre a polêmica.
No Twitter, a cantora escreveu: "Fico perplexa de ver como uma ação social como o Numanice tá no sangue é derrubada. Falta sangue nos hemocentros de todo o Brasil e, quando alguém faz algo para incentivar a doação, simplesmente freiam o movimento. O evento não ganha nada com isso, muito pelo contrário", diz trecho da postagem.
Segundo a cantora, a ação "está confirmada em outras cidades, em parceria com os bancos de sangue dos respectivos locais, que em breve serão divulgadas". Vale lembrar que o Numanice em Vitória está marcado para o dia 7 de outubro, na Praça do Papa.
Já o Hemominas explicou, por meio de nota nas redes sociais, que a campanha foi impedida por questões legais. "A Fundação Hemominas vem a público informar que legislações atuais proíbem o oferecimento de benefícios, diretamente ou indiretamente, ao doador de sangue (...) O objetivo de tais determinações é de se obter, por meio da doação, um sangue de qualidade e seguro para salvar vidas dos pacientes, além de se buscar evitar a comercialização de sangue".
Como alternativa, a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) compartilhou que pretende apresentar um projeto de lei que autorize o incentivo à doação de sangue no Brasil.

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