Lavrador tem que subir em telhado para colher couve gigante em Ibitirama

Um lavrador do distrito de Santa Marta, em Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo, só consegue colher as folhas de um dos pés de couve que ele cultiva se subindo no telhado de casa. Laudeci Vieira de Miranda, de 61 anos, disse que o pé de couve, que tem apenas quatro meses e foi plantado bem perto da residência, já chegou a 2,80 metros.
O lavrador contou que o pé de couve fica no quintal. “Até o momento eu nunca tinha visto uma couve grande assim. Tenho um pequeno comércio, e quando as pessoas passam por aqui eu dou mudas, folhas. É muito boa e macia”, contou Laudeci.
Seu Laudeci também disse à reportagem de A Gazeta que a terra da região é boa para o cultivo de hortaliças. Ele contou que usa apenas adubação orgânica em sua horta, como cascas de ovo e de banana.