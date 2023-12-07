Jovem vai visitar o irmão e acaba baleado na rua em Cariacica

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Um professor de 48 anos morreu após um acidente envolvendo duas motocicletas na manhã deste domingo (19), na Rodovia ES-381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Agnaldo Nunes Rodrigues. O passageiro da motocicleta em que ele estava também ficou ferido.
De acordo com a Polícia Militar, a colisão envolveu uma motocicleta Honda CG e uma Honda Fan 160. Conforme relato do condutor da Honda CG, ele seguia pela rodovia no sentido São Mateus–Nova Venécia quando a Honda Fan, que trafegava na mesma direção, colidiu na traseira de sua motocicleta. Ainda segundo o motociclista, ele conseguiu manter o controle do veículo, enquanto a Honda Fan perdeu a estabilidade, fazendo com que o professor, que a conduzia, e o passageiro fossem arremessados ao solo.
As duas vítimas foram socorridas por uma equipe de resgate e encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares. Agnaldo, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Ainda de acordo com a PM, o condutor da Honda CG realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.
A Polícia Científica informou que o corpo do professor foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.
Um novo incêndio em vegetação foi registrado em Vila Velha, na Grande Vitória, no fim da manhã deste domingo (19). As chamas começaram por volta das 11 horas e atingiram uma área de mata próxima à Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), na Prainha.
Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros está no local, e a ocorrência segue em andamento.
Um homem foi encontrado morto na tarde deste sábado (18) dentro de uma kitnet no bairro Ideal, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima apresentava perfurações provocadas por arma branca e diversos cortes pelo corpo, indicando que houve luta corporal antes do crime.
De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do imóvel informou que o homem era natural de Salvador (BA) e havia alugado a kitnet há cerca de cinco meses. Segundo ele, aproximadamente 15 dias antes do crime, a vítima passou a dividir o imóvel com um amigo e eram frequentes as discussões entre os dois.
Quando a PM chegou ao local, a vítima foi encontrada sem vida, caída próxima à janela. A arma utilizada no homicídio não foi localizada, assim como o suspeito do crime.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.
Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros no km 37 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 19h50 de sábado (18), e a pista ficou totalmente interditada até as 21h20, quando foi liberada.
De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, três vítimas tiveram ferimentos leves e uma foi socorrida no local em estado médio de gravidade. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente.
Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, ambulância e guincho), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Um motociclista de 60 anos morreu após bater de frente com uma carreta no Km 129 da BR 262, em Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo. O acidente foi registrado por volta de 13h35 de sábado (18).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos trafegavam em sentidos opostos quando a colisão aconteceu. O motociclista veio a óbito no local do acidente.
O corpo do motociclista foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou à cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Um ônibus escolar e um caminhão foram incendiados dentro do pátio da Secretaria de Educação de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu por volta de 20h50 de sábado (18). Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e apagaram as chamas. Ninguém ficou ferido.
A prefeitura informou que a Polícia Militar (PM) esteve no local e registrou a ocorrência. Também disse que o local possui câmeras de videomonitoramento e as imagens já estão sendo analisadas pelas autoridades.
Segundo o major Bergamin, da PM, a suspeita é de que o incêndio tenha sido cometido por 4 indivíduos encapuzados que foram flagrados por uma câmera perto do local da ocorrência.
A Polícia Civil (PC) informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus e que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PC destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que agora dispõe de três canais: por telefone, basta discar 181; pelo computador, o site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual. Em todos os canais, o anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Um homem de 32 anos morreu e outro de 54 anos ficou ferido após duas motocicletas colidirem no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 20h de sábado (18). O momento da colisão foi flagrado por uma câmera de segurança (veja acima). A identidade das vítimas não foi divulgada.
O Corpo de Bombeiros informou que, quando chegou ao local, um dos motociclistas já tinha morrido. O outro foi atendido por equipes de Samu/192 e Resgate, sendo encaminhado a uma unidade de saúde.
Segundo a Polícia Científica (PCIES), o corpo do homem de 32 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O motociclista, de 54 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor cometido sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Ele será encaminhado ao sistema prisional, assim que receber alta médica.
Uma área de acampamento do Parque Nacional do Caparaó, em Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, amanheceu coberta por geada neste sábado (18). "Faz tempo que não vejo branco assim", diz o guia turístico Ivan Souza em vídeo que registrou o fenômeno no Acampamento Macieira, no distrito de Pedra Menina, por volta de 7h20 da manhã.
Embora não tenha conferido a temperatura naquele momento, Ivan acredita que fosse de -5°C. O guia turístico gravou visitantes do local admirando o gelo, que cobriu o chão, os carros, a vegetação e as barracas (veja acima).
Ivan trabalha na região há mais de 18 anos e diz que a geada é comum na região durante os meses de junho e julho. "Esse vídeo foi só de hoje, mas durante a semana aconteceu bastante", conta.
O fenômeno já encantou visitantes da Região do Caparaó capixaba diversas outras vezes neste inverno. A geada se forma em noites frias, quando a temperatura próxima ao solo cai para 0° C ou menos. O vapor d’água presente no ar passa do estado gasoso diretamente para o sólido, formando cristais de gelo, ou quando congela o orvalho que cobre a vegetação.
Doze apostas feitas no Espírito Santo ficaram a apenas uma dezena de acertar o prêmio principal da Lotofácil sorteada na noite de sexta-feira (17). Os números do concurso 3738 foram: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23 e 24.
O prêmio principal foi dividido entre três apostas, registradas em Salvador (BA), Uberlândia (MG) e Santo André (SP). Cada ganhador vai receber R$ 407.776,92.
No Espírito Santo, 12 apostas acertaram 14 dezenas e garantiram R$ 560,29 cada. Os bilhetes foram registrados em Aracruz, Baixo Guandu (duas apostas), Boa Esperança, Cariacica, Linhares, Montanha, São Gabriel da Palha, Serra (duas apostas) e Vitória (duas apostas).
Um incêndio de grande proporção atinge um morro na região de Argolas, em Vila Velha, desde a tarde desta sexta-feira (17).
Testemunhas relataram labaredas altas e muita fumaça vista à distância.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado e que a ocorrência está em andamento. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio ou possíveis vítimas.