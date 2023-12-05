Motorista é rendida, sequestrada e abandonada em rodovia no Norte do ES

Caminhão, que estava carregado com placas de energia solar, foi recuperado nesta terça-feira (5) perto da região onde a mulher foi rendida Crédito: Divulgação | PRF

Uma motorista de caminhão de 42 anos passou por momentos de tensão no início da noite de segunda-feira (4) após ser rendida por dois homens armados às margens da BR 101, próximo à Reserva Ambiental de Sooretama , no Norte do Estado. Além de ser abordada, ela ainda foi sequestrada e levada no próprio veículo para uma casa em São Mateus, onde permaneceu trancada, enquanto os suspeitos saqueavam a carga do caminhão carregado com placas de energia solar.

Após saquearem a carga, os dois suspeitos abandonaram a mulher às margens da rodovia, em São Mateus.

Ela desceu do caminhão e ao tentar retornar para o interior do veículo, foi abordada por dois homens em um carro branco. Eles obrigaram a mulher a entrar no caminhão e seguiram para São Mateus, onde a vítima foi trancada em um imóvel, enquanto os suspeitos saqueavam as placas solares.

O caminhão foi encontrado pela PRF nesta terça-feira (5) próximo à região onde a mulher foi rendida, em Sooretama. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que foi demandada pela reportagem de A Gazeta.