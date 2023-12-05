Motorista é rendida, sequestrada e abandonada em rodovia no Norte do ES

Uma motorista de caminhão de 42 anos passou por momentos de tensão no início da noite de segunda-feira (4) após ser rendida por dois homens armados às margens da BR 101, próximo à Reserva Ambiental de Sooretama, no Norte do Estado. Além de ser abordada, ela ainda foi sequestrada e levada no próprio veículo para uma casa em São Mateus, onde permaneceu trancada, enquanto os suspeitos saqueavam a carga do caminhão carregado com placas de energia solar.
Após saquearem a carga, os dois suspeitos abandonaram a mulher às margens da rodovia, em São Mateus.
A vítima denunciou o caso à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e informou aos policiais que seguia de Vila Velha, na Grande Vitória, com destino à Bahia, quando o caminhão apresentou problemas ao passar pela Reserva Biológica de Sooretama, localizada às margens da BR 101.
Ela desceu do caminhão e ao tentar retornar para o interior do veículo, foi abordada por dois homens em um carro branco. Eles obrigaram a mulher a entrar no caminhão e seguiram para São Mateus, onde a vítima foi trancada em um imóvel, enquanto os suspeitos saqueavam as placas solares.
O caminhão foi encontrado pela PRF nesta terça-feira (5) próximo à região onde a mulher foi rendida, em Sooretama. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que foi demandada pela reportagem de A Gazeta.
Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta