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Passou por cirurgia

Granada explode na mão de PM de folga dentro de apartamento em Guarapari

Explosão aconteceu por volta das 22h de segunda-feira (4) e foi escutada por vizinhos, que ficaram assustados com o barulho na residência do policial do 10° Batalhão da PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2023 às 13:06

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 13:06

Prédio onde granada explodiu em Guarapari
Prédio onde artefato explodiu em Guarapari Crédito: Ari Melo
Um policial militar de 31 anos precisou passar por uma cirurgia na mão direita devido à explosão de um artefato dentro do apartamento dele em um condomínio na região de Jardim Boa Vista, na Praia do Morro, em Guarapari. O soldado do 10º Batalhão de Polícia Militar, que não teve o nome divulgado, mora no nono andar do prédio e o barulho assustou vizinhos.
A explosão aconteceu por volta das 22h de segunda-feira (4) e foi escutada por moradores vizinhos, que ficaram assustados com o barulho. "Foi um barulho muito alto, parecendo que o elevador tinha caído", disse uma vizinha à TV Gazeta. Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o soldado contou aos militares que atenderam a ocorrência que estava manuseando uma granada, que explodiu. A corporação informou, em nota, que o objeto se trata de um "artefato explosivo".
A Polícia Militar disse que foi acionada com a informação de que o incidente havia acontecido dentro da residência do militar, que estava de folga e teria se lesionado após manusear um artefato explosivo. A nota explica ainda que um sargento, vizinho da vítima, socorreu o militar até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Guarapari, onde médicos estabilizaram o ferimento na mão do soldado para ele ser transferido para um hospital particular em Vitória, onde o militar foi operado. A cirurgia acabou às 2h da madrugada.
"As primeiras informações do quadro clínico dão conta de que a cirurgia foi um sucesso, conseguindo num primeiro momento reconstituir os danos causados pela explosão"
Polícia Militar - Trecho de nota oficial
O militar de 31 anos segue internado em um hospital particular de Vitória. Amigos do soldado, que preferiram não gravar entrevista para a TV Gazeta, disseram que o estado de saúde dele é estável, mas não quiseram dar detalhes sobre o ferimento na mão.
Prédio onde granada explodiu em Guarapari
Explosão aconteceu dentro do apartamento do soldado em Guarapari Crédito: Ari Melo
Após receber as primeiras informações sobre o caso, a reportagem de A Gazeta fez uma série de perguntas à Polícia Militar. Perguntamos, por exemplo, se o policial pode responder internamente pela explosão e se é permitido que um militar tenha uma granada dentro de casa. Em nota, a Polícia Militar informou que "não foi possível identificar com exatidão que artefato seria este".
A Polícia Militar garantiu que irá instaurar procedimento para apurar as circunstâncias que ocasionaram o incidente. "No momento, deseja pronta recuperação ao militar para que tenha evolução em seu estado de saúde", completa a nota.
O boletim de ocorrência informa ainda que oficiais estiveram no apartamento depois do acidente e recolheram a arma do soldado. A Polícia Civil e a Defesa Civil informaram que não foram acionadas.
Granada explode na mão de PM de folga dentro de apartamento em Guarapari

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