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Mundo do crime

"Nego Bozo", chefe do tráfico do Morro do Romão, é recapturado em Vitória

Janderson Alves estava foragido desde 2023, quando foi para o regime semiaberto. Para a polícia, ele assumiu que é faccionado do PCC

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 21:37

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

19 jun 2026 às 21:37

Apontado como gerente do tráfico do Morro do Romão em Vitória, Janderson Alves Nunes, vulgo “Nego Bozo”, de 33 anos, foi recapturado pela Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), na noite desta sexta-feira (19), em uma ação integrada entre a equipe de Busca e Recaptura da Polícia Penal, com o apoio da Polícia Militar.


"Nego Bozo" estava foragido desde de 2023, quando progrediu para o regime semiaberto e retornou ao crime. Segundo o diretor de Operações da PPES, Weleson Vieira, ele foi descoberto após uma informação enviada pelo Disque-Denúncia 181.


“Ele estava próximo ao ponto conhecido como Mercadinho, que é um ponto de observação privilegiado do alto do morro. Tem uma vista muito bonita, e esses criminosos ocupam esse espaço para traficar e dar ordens do tráfico naquela região.”


À polícia, Janderson contou que tem uma função de disciplina, e que fiscaliza os faccionados de menor patente e determina as punições de quem descumpre as regras.


Em 2015, ele foi preso após ser condenado por tráfico e porte ilegal de arma de fogos, mas, oito anos depois, escapou da Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV) e retomou as atividades criminosas.


Ainda de acordo com o diretor de Operações da PPES, a Polícia Militar fazia buscas constantes na região do Morro do Romão para tentar prender o traficante, mas sempre que ele percebia a presença da polícia, se escondia na área de mata.


“Nosso maior desafio (nesta sexta-feira, 19) era chegar no alto do Romão sem que percebessem a nossa presença ali, porque ele poderia fugir para a área de mata no alto do morro. Então fizemos um planejamento estratégico e tivemos sucesso. Chegamos até ele, não conseguiu fugir, não houve disparo de arma de fogo, ninguém ficou ferido. E agora ele está preso e entregue para cumprir a pena que a Justiça decretou.”

Janderson Alves Nunes, vulgo “Nego Bozo”, foi recapturado pela Polícia Penal; na foto de perfil do celular, utilizava uma montagem caçoando da facção rival PPES/Divulgação

Weleson explicou ainda que, assim que “Nego Bozo” foi preso, assumiu que havia sido “batizado” pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), recebendo o número 420 no Espírito Santo, e que é, de fato, um faccionado. 


Segundo a polícia, na foto de perfil no celular, o criminoso utilizava uma montagem caçoando da facção rival, Comando Vermelho. Na imagem (veja acima), a sigla CVCU é uma ironia, enquanto o número 1533 é uma contagem referente ao alfabeto, em que o 15 representa a letra P e o 3 a letra C, formando a sigla PCC, Primeiro Comando de Vitória, facção criminosa a qual ele faz parte. 


“Durante a prisão, ele trocou ideia tranquilamente conosco, dizendo que é faccionado, que estava cometendo crime, que é batizado. Ele faz questão de ostentar essa posição”, destacou o policial.


Janderson foi levado à Delegacia Regional de Vitória para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

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