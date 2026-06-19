Traficantes usam câmeras para vigiar a polícia em bairro na Serra

Uma central clandestina de videomonitoramento usada por traficantes para acompanhar a movimentação das forças de segurança foi descoberta pela Polícia Civil no bairro Santa Rita de Cássia, na Serra, nesta sexta-feira (19).





Segundo a corporação, o sistema funcionava em uma casa utilizada por criminosos e permitia o acesso às imagens de câmeras instaladas em diferentes pontos do bairro.





A estrutura foi localizada durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, a mesma que apreendeu 500 frascos de lança-perfume em um condomínio e prendeu um homem e uma mulher.





O chefe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Ricardo Almeida, informou que não havia ninguém no imóvel onde funcionava a central, apenas os equipamentos.





"Na residência havia o DVR [Gravador de Vídeo Digital], a tela, e os criminosos tinham acesso às imagens das câmeras que instalaram pelo bairro. São vários dispositivos espalhados pela região. Alguns deles foram apreendidos e a polícia ainda trabalha para identificar todos os locais", informou o delegado.