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Central de videomonitoramento

Traficantes usam câmeras para vigiar a polícia em bairro na Serra

A estrutura foi descoberta durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, a mesma que apreendeu 500 frascos de lança-perfume em um condomínio

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 16:08

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 jun 2026 às 16:08
Chefe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Ricardo Almeida.
Chefe do Denarc, delegado Ricardo Almeida. Divulgação | Polícia Civil

Uma central clandestina de videomonitoramento usada por traficantes para acompanhar a movimentação das forças de segurança foi descoberta pela Polícia Civil no bairro Santa Rita de Cássia, na Serra, nesta sexta-feira (19). 


Segundo a corporação, o sistema funcionava em uma casa utilizada por criminosos e permitia o acesso às imagens de câmeras instaladas em diferentes pontos do bairro.


A estrutura foi localizada durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, a mesma que apreendeu 500 frascos de lança-perfume em um condomínio e prendeu um homem e uma mulher.


O chefe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Ricardo Almeida, informou que não havia ninguém no imóvel onde funcionava a central, apenas os equipamentos.


"Na residência havia o DVR [Gravador de Vídeo Digital], a tela, e os criminosos tinham acesso às imagens das câmeras que instalaram pelo bairro. São vários dispositivos espalhados pela região. Alguns deles foram apreendidos e a polícia ainda trabalha para identificar todos os locais", informou o delegado.

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