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Operação

500 frascos de lança-perfume são encontrados em condomínio na Serra

A droga seria comercializada durante um evento organizado para transmissão do jogo entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 15:17

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 jun 2026 às 15:17
A Polícia Civil apreendeu lanças-perfumes que seriam vendidos em evento do jogo do Brasil nesta sexta-feira (19)
Divulgação | Polícia Civil

Cerca de 500 frascos de lança-perfume foram apreendidos em um condomínio na Serra, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (19). De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, a droga seria comercializada durante um evento organizado para transmissão do jogo entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo.


Segundo a Polícia Civil, as substâncias foram encontradas em dois apartamentos de um conjunto habitacional no bairro Planície da Serra. Um homem e uma mulher foram presos. A identidade dos suspeitos não foi divulgada. Segundo a corporação, os dois são genro e sogra.

O QUE É O lança-perfume é uma droga em forma de solvente inalante. Por vezes, é chamada de "loló"

De acordo com a investigação, as drogas seriam comercializadas na região conhecida como "Pantanal", no bairro Santa Rita de Cássia, também na Serra. A área é comandada por um traficante que está no Rio de Janeiro, segundo o delegado Ricardo Almeida, que chefia o Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).


"A polícia está juntando elementos para levar à Justiça, em busca de uma mandado de prisão preventiva para esse traficante que está no Rio de Janeiro. Esse é um dos objetivos da operação. Os dois presos do condomínio de Planície da Serra têm vínculo com esse chefe do tráfico e trabalham para ele", afirmou o delegado.


A operação de combate ao tráfico também ocorreu nos bairros Santa Rita de Cássia e Novo Porto Canoa. Além do lança-perfume, os policiais apreenderam maconha, cocaína e haxixe paquistanês no apartamento de um dos presos. 


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