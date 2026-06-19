500 frascos de lança-perfume são encontrados em condomínio na Serra

De acordo com a investigação, as drogas seriam comercializadas na região conhecida como "Pantanal", no bairro Santa Rita de Cássia, também na Serra. A área é comandada por um traficante que está no Rio de Janeiro, segundo o delegado Ricardo Almeida, que chefia o Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).





"A polícia está juntando elementos para levar à Justiça, em busca de uma mandado de prisão preventiva para esse traficante que está no Rio de Janeiro. Esse é um dos objetivos da operação. Os dois presos do condomínio de Planície da Serra têm vínculo com esse chefe do tráfico e trabalham para ele", afirmou o delegado.





A operação de combate ao tráfico também ocorreu nos bairros Santa Rita de Cássia e Novo Porto Canoa. Além do lança-perfume, os policiais apreenderam maconha, cocaína e haxixe paquistanês no apartamento de um dos presos.