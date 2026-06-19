Operação policial prende 46 pessoas em 10 horas no Sul do ES

A megaoperação Cinturão Sul, deflagrada pela Polícia Civil, na madrugada de quinta-feira (18), prendeu 46 pessoas em 19 municípios da região Sul do Espírito Santo. Também foram apreendidos veículos, dinheiro, quatro armas de fogo e drogas.





O resultado da operação foi detalhado pela corporação nesta sexta-feira (19). A ação policial durou mais de 10 horas, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno.

Entre os presos estão 36 homens e seis mulheres, além de quatro adolescentes apreendidos.





“A execução simultânea da operação em todos os municípios teve como objetivo maximizar o alcance da ação, permitindo o cumprimento de mandados de busca e prisão com maior eficiência. Como resultado, tivemos 46 prisões qualificadas, focadas em crimes violentos, facções criminosas, roubos, violência contra a mulher e estelionatos”, informou Jordano Bruno.



Em Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, foram registradas 10 e 9 prisões, respectivamente. O coordenador do Ciat Sul e chefe da Delegacia Regional de Cachoeiro, delegado Rômulo Carvalho Neto, contou que entre os alvos estavam os envolvidos na morte de Luiz Cláudio Vigna, assassinado a tiros no bairro Parque Laranjeiras no dia 6 deste mês. Segundo ele, três dos cinco suspeitos estão presos.