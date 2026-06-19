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Combate ao crime

Operação policial prende 46 pessoas em 10 horas no Sul do ES

Mais de 100 policiais participaram da Cinturão Sul. Na ação, também foram apreendidos veículos, dinheiro, armas e drogas

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 16:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 jun 2026 às 16:07
Operação “Cinturão Sul” cumpre mais de 40 mandados na Região Sul do ES
Operação Cinturão Sul cumpriu mais de 40 mandados na Região Sul do ES Polícia Civil

A megaoperação Cinturão Sul, deflagrada pela Polícia Civil, na madrugada de quinta-feira (18), prendeu 46 pessoas em 19 municípios da região Sul do Espírito Santo. Também foram apreendidos veículos, dinheiro, quatro armas de fogo e drogas.


O resultado da operação foi detalhado pela corporação nesta sexta-feira (19). A ação policial durou mais de 10 horas, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno.

Entre os presos estão 36 homens e seis mulheres, além de quatro adolescentes apreendidos.


“A execução simultânea da operação em todos os municípios teve como objetivo maximizar o alcance da ação, permitindo o cumprimento de mandados de busca e prisão com maior eficiência. Como resultado, tivemos 46 prisões qualificadas, focadas em crimes violentos, facções criminosas, roubos, violência contra a mulher e estelionatos”, informou Jordano Bruno.


Em Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, foram registradas 10 e 9 prisões, respectivamente. O coordenador do Ciat Sul e chefe da Delegacia Regional de Cachoeiro, delegado Rômulo Carvalho Neto, contou que entre os alvos estavam os envolvidos na morte de Luiz Cláudio Vigna, assassinado a tiros no bairro Parque Laranjeiras no dia 6 deste mês. Segundo ele, três dos cinco suspeitos estão presos. 

“Esta ação responde, entre outros pontos, a uma série de homicídios recentes ocorridos em Cachoeiro, especificamente na região do Zumbi, resultando na prisão de suspeitos  de envolvimento nesses crimes. Destaco, ainda, o desmantelamento de uma facção criminosa que atuava em Marataízes, neutralizada em poucas horas", ressaltou.


A operação mobilizou mais de 100 policiais, com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

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