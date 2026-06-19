Operação policial prende 46 pessoas em 10 horas no Sul do ES

A megaoperação Cinturão Sul, deflagrada pela Polícia Civil, na madrugada de quinta-feira (18), prendeu 46 pessoas em 19
municípios da região Sul do Espírito Santo. Também foram apreendidos veículos, dinheiro, quatro armas de fogo e drogas.
O resultado da operação foi detalhado pela corporação nesta sexta-feira (19). A ação policial durou mais de 10 horas, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno.
Entre os presos estão 36 homens e seis mulheres, além de quatro adolescentes apreendidos.
“A execução simultânea da operação em todos os municípios
teve como objetivo maximizar o alcance da ação, permitindo o cumprimento de mandados
de busca e prisão com maior eficiência. Como resultado, tivemos 46 prisões
qualificadas, focadas em crimes violentos, facções criminosas, roubos,
violência contra a mulher e estelionatos”, informou Jordano Bruno.
Em Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, foram registradas 10 e 9 prisões, respectivamente. O coordenador do Ciat Sul e chefe da Delegacia Regional de Cachoeiro, delegado Rômulo Carvalho Neto, contou que entre os alvos estavam os envolvidos na morte de Luiz Cláudio Vigna, assassinado a tiros no bairro Parque Laranjeiras no dia 6 deste mês. Segundo ele, três dos cinco suspeitos estão presos.
“Esta ação responde, entre outros pontos, a uma série de homicídios recentes ocorridos em Cachoeiro, especificamente na região do Zumbi, resultando na prisão de suspeitos de envolvimento nesses crimes. Destaco, ainda, o desmantelamento de uma facção criminosa que atuava em Marataízes, neutralizada em poucas horas", ressaltou.
A operação mobilizou mais de 100 policiais, com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).