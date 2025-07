Trânsito

Jovem morre em acidente de moto ao colidir com cerca em Cachoeiro

Um jovem de 21 anos morreu em um acidente de moto após colidir com uma cerca às margens da ES 486, no distrito de Vargem Grande do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu na noite de quinta-feira (17).