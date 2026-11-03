Jovem investigado por aliciamento sexual de menores é preso no ES

Um policial militar atirou em um homem de 34 anos após ele avançar em sua direção com uma faca, no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (2). Segundo a Polícia Militar, Lucas Adir Vaz foi atingido no pé direito e não corria risco de morte.





O militar relatou à corporação que chegava em casa de carro com a família quando o homem se aproximou do veículo. O policial estava com um dos filhos no colo e pediu que o indivíduo se afastasse. Após uma nova aproximação, o homem teria sacado uma faca que carregava na cintura. O PM afirmou que se identificou como policial e ordenou que ele largasse a arma, mas o suspeito avançou em sua direção. Nesse momento, o militar efetuou um disparo.





O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. Ainda segundo a PM, Lucas também é apontado como participante de um roubo de celular ocorrido mais cedo no Centro da cidade. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia após receber alta.





A Polícia Civil informou que Lucas foi autuado em flagrante por tentativa de roubo majorado e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.