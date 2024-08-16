Jovem é morto a tiros perto de igreja por dívida de R$ 200 em Aracruz

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros devido a uma dívida de R$ 200, perto de uma igreja na Vila do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (15). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, João Vitor dos Santos Cruz foi atingido na região da cabeça.
A Polícia Militar disse que a companheira da vítima estava no local e contou aos policiais que João havia trabalhado com o suspeito do crime e o indivíduo o chamou para conversar sobre a dívida. Logo em seguida, efetuou os disparos e fugiu.
O suspeito, com quem a vítima tinha a dívida, seria um homem alto, magro, negro, de cabelo liso e cavanhaque, com tatuagem no pescoço, conforme o depoimento da mulher para os policiais.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.