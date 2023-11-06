Jovem é morto a tiros no meio da rua perto de bar em Linhares

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros perto de um bar no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta de 19h50 de domingo (5). Segundo a Polícia Militar, Luiz Felipe Souza dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A PM informou que recebeu uma denúncia anônima de que havia um rapaz ferido em via pública. Ao chegarem no local, os policiais encontraram Luiz Felipe caído ao chão. A perícia da Polícia Civil foi acionada e verificou que o jovem tinha uma perfuração no tórax, outra no pescoço e outra na região das costas.
A autoria e a motivação do crime são investigadas. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade.