Jovem 'desfila' ostentando arma atrás de trio elétrico em praia do ES

A Gazeta teve acesso (assista acima). Um jovem foi flagrado “desfilando” com uma arma caseira longa nas mãos na praia de Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo , no fim da tarde de terça-feira (31), poucas horas antes do réveillon. A cena aconteceu em um dos destinos mais frequentados do Estado durante o verão, e foi registrada em um vídeo ao qualteve acesso

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi informada sobre suspeitos armados caminhando pela praia de Piúma. Testemunhas relataram à polícia que o suspeito, que aparece nas imagens portando a arma caseira longa, havia escondido o objeto ao lado de uma construção. Os policiais localizaram e apreenderam a arma. Conforme a PM, o suspeito desapareceu em meio à multidão que acompanhava um trio elétrico.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Anchieta sem suspeitos detidos. "A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES)", comunicou a PC.