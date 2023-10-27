João Coser oficializa pré-candidatura à Prefeitura de Vitória

O deputado estadual João Coser (PT) se lançou oficialmente como pré-candidato a prefeito de Vitória. Pelas redes sociais, ele afirmou que teve o nome homologado por unanimidade para disputar o cargo durante a reunião do diretório municipal do PT feita na quinta-feira (26).
Coser comandou a Capital de 2005 a 2012. Em 2020, disputou a eleição contra Lorenzo Pazolini (Republicanos) no segundo turno, mas perdeu. Tem 67 anos, nasceu em Santa Teresa e foi um dos fundadores do PT no Espírito Santo.
Já foi presidente da Frente Nacional dos Prefeitos (2009-2013), deputado federal (1995-2003) e estadual (1987-1995). Antes de se eleger novamente para a Assembleia Legislativa em 2022, sofreu três derrotas seguidas nas urnas: para senador (2014), deputado federal (2018) e prefeito de Vitória (2020).