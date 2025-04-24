Jardim da Penha recebe mutirão de poda de árvore nesta quinta-feira (24)

Um homem foi preso por bater na companheira por volta de 00h40 da madrugada de sábado (18) em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que a agressão começou após ela chamá-lo para entrar em casa. A mulher disse ainda que ele não gostou do pedido e começou uma discussão. Durante a briga, ele a agrediu e, depois, a trancou no quarto.





A equipe militar que esteve no local da agressão identificou machucados no cotovelo esquerdo e no dedão do pé direito da mulher. A identidade dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados por segurança da vítima.



Uma adolescente de 17 anos, prima da vítima, tentou impedir o espancamento, mas o homem desferiu um soco no ombro esquerdo da garota.





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por ameaça, injúria, lesão corporal e praticar vias de fato, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.