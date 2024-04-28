Irmãos suspeitos de tráfico são detidos com submetralhadora em Piúma Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Um adolescente de 17 anos e o irmão, de 19 anos, foram detidos pela Polícia Militar, na noite de sábado (27) em Piúma , Litoral Sul do Espírito Santo, com uma submetralhadora calibre .380 e um revólver calibre .32. Eles são suspeitos, segundo a polícia, de tráfico de drogas na região.

O suspeito de 19 anos, segundo a polícia, estaria envolvido em recentes trocas de tiro entre traficantes rivais no bairro Céu Azul. Ao ver a polícia, ele fugiu com uma sacola na mão. Os militares o alcançaram a pé junto com seu irmão, de 17 anos.

Com eles foram apreendidas, além da submetralhadora e do revólver, muitas munições, uma arma de brinquedo, drogas e embalagens. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Itapemirim e, segundo a Polícia Civil, o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.