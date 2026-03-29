Influenciador fica ferido em acidente após carro atropelar vaca em Iúna

Influenciador Lázaro "Du Grau" ficou ferido após carro bater em vaca em Iúna, no Caparaó do ES Crédito: Montagem A Gazeta | Redes sociais

Um influenciador digital ficou ferido após o carro que dirigia atropelar uma vaca na localidade de Perdição, zona rural de Iúna, Na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Lázaro Christian foi socorrido por um vizinho e levado ao hospital na madrugada deste domingo (29), segundo o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar esteve no local para dar apoio ao trânsito.

Conhecido como Lázaro “Du Grau”, ele acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e viralizou com vídeos realizando manobras com carros de luxo e motocicletas. Segundo o próprio perfil, as ações são “100% legalizadas”.