Índice que mede ambiente de negócios cresce em municípios do ES

Taxa de investimento público é um dos indicadores analisados pelo estudo Crédito: Carlos Alberto Silva

O Índice de Ambiente de Negócios (IAN) teve, no Espírito Santo, uma taxa de crescimento anual de 4,9% entre 2019 e 2024. Esse resultado mostra que a infraestrutura, o potencial de mercado, o capital humano e a gestão pública — indicadores que influenciam a atividade econômica e a atração de empresas — vêm melhorando ano após ano no Estado, segundo a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) responsável pelo estudo

O dado, calculado pelo Observatório Findes e divulgado nesta terça-feira (17), também mostrou que, ao longo desse período, o IAN-Findes aumentou, em média, 27,4% entre os municípios capixabas, saindo de 4,09 pontos, em 2019, para 4,45, em 2020, 4,52, em 2021, 4,75, em 2022, 4,97, em 2023, e 5,21, em 2024. A escala que mede o indicador vai de 0 a 10.

Os indicadores de acesso à internet rápida e taxa de investimento público são os que mais influenciaram o crescimento do IAN-Findes entre 2019 e 2024. Já tempo de abertura de empresas e taxa de furtos e roubos foram os que mais contribuíram para a melhoria do resultado de 2023 para 2024.